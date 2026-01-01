Mandopop & cantopop

81 playlist(s)

Mando Flow

Mando Flow
Canto Flow

Canto Flow
Mellow Mandopop Ballad

Mellow Mandopop Ballad
Feel-Good Mandopop

Feel-Good Mandopop
Turn Up! Mandopop Hip-Hop

Turn Up! Mandopop Hip-Hop
Energy Boost Mandopop Hip-Hop

Energy Boost Mandopop Hip-Hop
Mellow Mandopop Indie/Folk

Mellow Mandopop Indie/Folk
Feel-Good Mandopop Indie

Feel-Good Mandopop Indie
Mandopop Dance Music for Working out

Mandopop Dance Music for Working out
Mandopop Rock'n Roll

Mandopop Rock'n Roll
Easy-listen Mandopop

Easy-listen Mandopop
Warm-hearted Mandopop Ballad

Warm-hearted Mandopop Ballad
Mandopop Dance Party

Mandopop Dance Party
Best of 70s Mandopop

Best of 70s Mandopop
The Hits: 80s Mandopop

The Hits: 80s Mandopop
The Hits: 90s Mandopop

The Hits: 90s Mandopop
The Hits: 00s Mandopop

The Hits: 00s Mandopop
Refreshing Hong Kong Music

Refreshing Hong Kong Music
Hong Kong High-Energy Music

Hong Kong High-Energy Music
Energy Boost Hong Kong Hip-Hop

Energy Boost Hong Kong Hip-Hop
Feel-Good Hong Kong Indie

Feel-Good Hong Kong Indie
Mellow Hong Kong Ballad

Mellow Hong Kong Ballad
Canto Love Songs

Canto Love Songs
All Time Cantopop Hits

All Time Cantopop Hits
Best of 70s Cantopop

Best of 70s Cantopop
The Hits: 80s Cantopop

The Hits: 80s Cantopop
The Hits: 90s Cantopop

The Hits: 90s Cantopop
The Hits: 00s Cantopop

The Hits: 00s Cantopop
All Time Mandopop Hits

All Time Mandopop Hits
Cantopop Hits 2025

Cantopop Hits 2025
Mandopop Hits 2025

Mandopop Hits 2025
香港粵語金曲重溫

香港粵語金曲重溫

712 views

R&B

R&B

446 views

memories

memories

123K views

Timeless 廣東歌

Timeless 廣東歌

2.3K views

我的時代

我的時代

341 views

香港精神

香港精神

1.1K views

Mandarin Pop

Mandarin Pop

5.6K views

80s Chinese songs

80s Chinese songs

106K views

Canton flow 2026

Canton flow 2026

981 views

Chinese Song

Chinese Song

603 views

國語歌曲

國語歌曲

7.5K views

放輕鬆華語

放輕鬆華語

3.4K views

輕柔華語音樂

輕柔華語音樂

107K views

Canto Pop New

Canto Pop New

233 views

1980國語歌曲

1980國語歌曲

9.6K views

Cantonese songs

Cantonese songs

20K views

华语流行曲

华语流行曲

1.3K views

微搖滾音樂

微搖滾音樂

216 views

90年代粵語歌

90年代粵語歌

5.9K views

粵語 經典金曲

粵語 經典金曲

73K views

R&B

R&B

654 views

粵語金曲

粵語金曲

11K views

流行音乐榜

流行音乐榜

22K views

老歌曲

老歌曲

7.6K views

2025 Canton playlist

2025 Canton playlist

3.9K views

Hip Hop/RnB 中文歌

Hip Hop/RnB 中文歌

344 views

Canto pop 80s

Canto pop 80s

3.6K views

Favorite- Cantonese

Favorite- Cantonese

999 views

Nhạc Trung

Nhạc Trung

393 views

喜歡的歌

喜歡的歌

723 views

華語流行派對舞曲

華語流行派對舞曲

173 views

90年代華語歌曲

90年代華語歌曲

152K views

Move

Move

48K views

Queen

Queen

2.3K views

音樂永續作品

音樂永續作品

6.9K views

Those Songs in Those Years 那些年那些歌：1996-1999

Those Songs in Those Years 那些年那些歌：1996-1999

120K views

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

Hong Kong cantopop 00 千鿋香港廣東歌

1.1K views

好聽華語歌曲

好聽華語歌曲

27K views

大學時聽的歌

大學時聽的歌

8.2K views

最新音樂

最新音樂

2.5K views

九十年代

九十年代

19K views

經典金曲

經典金曲

21K views

我的音樂庫

我的音樂庫

10K views

輕鬆愉快華語音樂

輕鬆愉快華語音樂

11K views

C-Pop Smooth Flow: R&B & Vibes 🌊✨

C-Pop Smooth Flow: R&B & Vibes 🌊✨

8.5K views

Cantopop 2026

Cantopop 2026

73K views

80金曲

80金曲

14K views

台灣假日金曲精選

台灣假日金曲精選

487 views

2000年懷念歌曲

2000年懷念歌曲

2.2K views

Chinese

Chinese

985 views