African

76 playlist(s)

The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Top Afropop

Top Afropop
C'est Makossa

C'est Makossa
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Afropoppin'

Afropoppin'
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Owambe

Owambe
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Naija Central

Naija Central
Afrobeats Party

Afrobeats Party
Africa’s Next Wave

Africa’s Next Wave
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
Amapiano

Amapiano

1.3K views

Reggae Master Lucky Dube

Reggae Master Lucky Dube

41K views

Alice Vibe

Alice Vibe

12K views

Amapiano List

Amapiano List

941 views

2026 Playlist

2026 Playlist

311 views

Vibes

Vibes

333 views

Nigerian Old School Grooves: 70s, 80s, 90s

Nigerian Old School Grooves: 70s, 80s, 90s

645 views

Throwback signature

Throwback signature

323 views

afrobeats

afrobeats

178 views

Sam hot music 2023

Sam hot music 2023

2.6K views

piano piano

piano piano

11K views

my music p

my music p

81K views

East Africa

East Africa

1.4K views

Soft Naija

Soft Naija

1.9K views

Stephen 003

Stephen 003

1.9K views

2025 Afrobeat Jams by Tomeee

2025 Afrobeat Jams by Tomeee

1K views

afrobeat $2025

afrobeat $2025

2.1K views

Naija oldschool

Naija oldschool

16K views

Piano

Piano

282 views

Owambe Selection

Owambe Selection

491 views

Amapiano

Amapiano

392 views

Vibes

Vibes

771 views

Highlife

Highlife

419 views

afrobeats

afrobeats

225 views

Amapiano/afrohouse

Amapiano/afrohouse

37K views

Barça African Connect

Barça African Connect

166 views

dera party

dera party

318 views

Amapiano flows

Amapiano flows

1.1K views

piano piano

piano piano

3.9K views

favourite

favourite

609 views

Afrobeats 2010+

Afrobeats 2010+

493 views

South African Oldies mama's fav

South African Oldies mama's fav

30K views

9ja Old school

9ja Old school

8.6K views

Naija 2025 Dec Mix

Naija 2025 Dec Mix

7.1K views

fresh naija

fresh naija

1K views

Afro beats

Afro beats

1.5K views

Amapiano 25

Amapiano 25

2.9K views

High Life Music

High Life Music

1K views

Enjoy

Enjoy

1.8K views

Reggae songs

Reggae songs

49K views

Amapiano

Amapiano

5K views

Afro beats

Afro beats

214K views

Afro 2026

Afro 2026

869 views

bongo playlist 2025

bongo playlist 2025

19K views

Party Vybez

Party Vybez

17K views

Saturday bangers

Saturday bangers

309 views

3 Step Amapiano

3 Step Amapiano

370 views

Afro Pop Sounds

Afro Pop Sounds

15K views

Afrobeats - Soul Taker

Afrobeats - Soul Taker

385 views

International

International

188 views