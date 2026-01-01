Arabic

122 playlist(s)

Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Arabs Abroad

Arabs Abroad
Aywa Araby

Aywa Araby
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Tarab

Tarab
Gamed

Gamed
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'10s Iraqi

'10s Iraqi
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Iraqi Party

Iraqi Party
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
Arabic

Arabic

15K views

لحظه وداع

لحظه وداع

2.2K views

رقص

رقص

636K views

90’s songs

90’s songs

3.1K views

اغاني زمان

اغاني زمان

43K views

مهرجانات

مهرجانات

48K views

اغاني

اغاني

14K views

كوكتيل مغربي

كوكتيل مغربي

680K views

Arabic Levant mix

Arabic Levant mix

13K views

عراقي

عراقي

188 views

Forever

Forever

389 views

شيلة

شيلة

694K views

ميكس - كوتو موتو

ميكس - كوتو موتو

26K views

راب بوووووم

راب بوووووم

34K views

Lebanon 2025

Lebanon 2025

882 views

اغاني راديو سوا

اغاني راديو سوا

61K views

Arabic song

Arabic song

16K views

عيد ميلادي

عيد ميلادي

1.7K views

اغاني مثقفين

اغاني مثقفين

2.8K views

collection

collection

1.1K views

مهرجانات

مهرجانات

92K views

Arabic

Arabic

1.5K views

خليجي

خليجي

979 views

جميل ورايق

جميل ورايق

677 views

اول شمس

اول شمس

5.5K views

حلو

حلو

42K views

عراقي

عراقي

488 views

كملنا بلخير

كملنا بلخير

4.4K views

ميحد

ميحد

35K views

Choice

Choice

50K views

Maghreb hotlist 2022

Maghreb hotlist 2022

22K views

تدعين تدهل

تدعين تدهل

818 views

اغانى

اغانى

2.5M views

best of

best of

1.6K views

أيام زمان

أيام زمان

230K views

Be happy

Be happy

77K views

موسيقا

موسيقا

370 views

Old Arabic

Old Arabic

309K views

رقص شرقي

رقص شرقي

1K views

Mix - علا روحي راني حشمان

Mix - علا روحي راني حشمان

342K views

ميكس هادي

ميكس هادي

31K views

كوكتيل

كوكتيل

167K views

Maghreb Playlist 2024

Maghreb Playlist 2024

1.9K views

راب

راب

1.1K views

تراب التراب

تراب التراب

951 views

اغاني جديده

اغاني جديده

31K views

Arabic

Arabic

12K views

Songs I Love 80s - 90s

Songs I Love 80s - 90s

2.5K views

أجمل أغاني مغربيه 2026

أجمل أغاني مغربيه 2026

47K views

Playlist 01

Playlist 01

43K views