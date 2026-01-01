J-Pop

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JAPANIQUE

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J-Hits!

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Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
テキコレ

テキコレ

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懐メロ

懐メロ

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最新好きな曲

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2026KJTダンスグループ発表会リスト

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運転中に聴くな

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さいきんJ-pop

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2026年アニメ主題歌

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プレイリスト

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好きな曲

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80'ヒット

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おちつく

おちつく

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2000年代ヒット

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いい曲

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マイプレイリスト

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ポップス

ポップス

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2025年ハマった曲

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聴きたい曲

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最高の曲

最高の曲

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カラオケ

カラオケ

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MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

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懐かしい曲

懐かしい曲

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アイドル

アイドル

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かえで

かえで

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好きな曲

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なつかし

なつかし

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最新ドラマ主題歌

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ノリノリ邦楽

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人気

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1970年代

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マイベスト

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カラオケ歌いたい曲

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はなぴよ

はなぴよ

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2026のライブラリ

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お気に入り

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2025年ノリがよいやつ

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朝のモチベ上がる

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懐かしい

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好きな曲メドレー

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幸せいっぱい

幸せいっぱい

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懐メロ

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お気に入り

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うた

うた

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2020邦楽ベスト

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マジで好きなやつ

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なんか好きな曲

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懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

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カラオケ

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ポジティブ

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アイドル

アイドル

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ドラマ曲お気に入り

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