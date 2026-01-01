Metal

88 playlist(s)

Blasphemous In Black

Blasphemous In Black
Harder Than Hell

Harder Than Hell
Golden Gods of Metal

Golden Gods of Metal
Metal Hotlist

Metal Hotlist
Deathcore Apocalypse

Deathcore Apocalypse
New Metal

New Metal
Heavy Metal Workout

Heavy Metal Workout
The Metal Moshpit

The Metal Moshpit
Metalcore Meltdown

Metalcore Meltdown
Uppercut

Uppercut
True Metal Warriors

True Metal Warriors
Thrash Metal Shred

Thrash Metal Shred
Hard Rock

Hard Rock
Running to Metal

Running to Metal
'00s Metal

'00s Metal
Essential Heavy Metal

Essential Heavy Metal
Metal Hits

Metal Hits
Modern Metal Ballads

Modern Metal Ballads
Foundations of Metal

Foundations of Metal
Japan Metal

Japan Metal
Alternative Metal Workout

Alternative Metal Workout
Crypt of Death

Crypt of Death
Nu Metal Revolution

Nu Metal Revolution
Heavy Gauge

Heavy Gauge
Hair Metal Hedonists

Hair Metal Hedonists
Heavy Industry

Heavy Industry
'80s Metal

'80s Metal
New Metal

New Metal
Nu-Metal Rage

Nu-Metal Rage
Melodeath Masters

Melodeath Masters
'90s Metal

'90s Metal
Mellow Metal

Mellow Metal
Heavy Hitters

Heavy Hitters
Swords & Sorcery

Swords & Sorcery
'10s Metal

'10s Metal
POST-

POST-
Metal Hits 2025

Metal Hits 2025
Brazilian Headbangers

Brazilian Headbangers
Death

Death

48K views

Metalhead

Metalhead

828 views

Black Metal megamix

Black Metal megamix

15K views

Rage

Rage

22K views

dark embrace

dark embrace

325 views

metalcore ish

metalcore ish

542 views

Metal gym

Metal gym

2K views

Japanメタル

Japanメタル

16K views

Rock

Rock

7.3K views

metal ultra mix

metal ultra mix

1.1K views

Radio Rock/Metal

Radio Rock/Metal

768 views

Today’s rock hits

Today’s rock hits

3.5K views

Thrash

Thrash

55K views

Rocky Horror

Rocky Horror

648 views

Métal

Métal

23K views

Sucking the 70's

Sucking the 70's

15K views

80s Hair Metal Playlist

80s Hair Metal Playlist

44K views

suffer in silence

suffer in silence

9.8K views

heavy metal

heavy metal

393 views

Metal: Death Metal

Metal: Death Metal

7.7K views

Rock

Rock

19K views

Metal - Modern / Core / Hard / Djent

Metal - Modern / Core / Hard / Djent

108K views

metal mix - In Japanese mix

metal mix - In Japanese mix

595 views

Fav rock songs

Fav rock songs

182 views

Metal

Metal

23K views

destroy thy self and loathe the world in which ye live

destroy thy self and loathe the world in which ye live

84K views

the Ancient Rock Gods

the Ancient Rock Gods

86K views

Recap de décembre à février 2025

Recap de décembre à février 2025

1.8K views

Modern Metal Playlist

Modern Metal Playlist

1.4K views

heavy

heavy

41K views

Schweres Metal

Schweres Metal

1K views

Old school metal playlist

Old school metal playlist

27K views

At the show! Rock/Metal Edition

At the show! Rock/Metal Edition

31K views

Chazz Lowman's Favorite Mix 2026

Chazz Lowman's Favorite Mix 2026

1.5K views

Running modern metal

Running modern metal

308 views

The Industry: Industrial Builder Boomers

The Industry: Industrial Builder Boomers

688 views

Super Heavy.. But Soothing😈

Super Heavy.. But Soothing😈

3K views

Ballad Modern Metal Song

Ballad Modern Metal Song

582 views

Old Scool Melodic Death Metal

Old Scool Melodic Death Metal

819 views

Hard Rock setentista

Hard Rock setentista

3.7K views

Metal

Metal

248 views

Into the Death

Into the Death

4.4K views

Awesome Rock-Drive Music

Awesome Rock-Drive Music

659 views

Metal Core

Metal Core

12K views

Metal rock

Metal rock

5.8K views

Punk butch

Punk butch

1.2K views

heavy metal

heavy metal

482 views

Some workout music for you.

Some workout music for you.

13K views

rock legendary

rock legendary

780 views

Metal Playlist

Metal Playlist

20K views